Вращение Марса необъяснимо ускорилось

Сутки на Марсе примерно на 37 минут длиннее земных, но скоро этот разрыв может сократиться. Данные посадочного модуля InSight показали, что марсианские сутки становятся все короче.

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InSight работал на Марсе с 2018 по 2022 годы. Его главной целью было изучение внутренних структур Красной планеты, но он также был оснащен радиоантеннами, позволяющими измерить вращение Марса.

Аппарат был связан с Сетью дальней космической связи NASA – комплексом радиотелескопов и других средств связи, расположенных в разных местах земного шара. Наблюдения непрерывно велись в течение нескольких лет. За это время ученые смогли оценить изменение длины радиоволн по мере того, как местоположение аппарата менялось относительно Земли.

Команда исследователей проанализировала данные, собранные за 900 марсианских дней (солов), и внесла поправки на другие факторы, такие как солнечный ветер и влажность в атмосфере Земли.

Результаты показали, что вращение Марса ускоряется на 4 миллисекунды в год. Это делает марсианский день короче на несколько миллисекунд в год.

При этом ученые не смогли установить, что влияет на скорость вращения планеты. На Земле данный процесс связан с Луной. Но спутники Марса намного меньше и не могут стать причиной описанных явлений. По одной из теорий, ускорение может быть связано со смещением массы льда, скапливающейся на полярных шапках, сообщает Nature.