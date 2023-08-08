OpenAI позволила закрыть чат-боту GPTBot доступ к сайтам

OpenAI разрешила закрыть доступ к сайтам от GPTBot, сообщается в блоге компании. Бот занимается веб-сканированием для обучения и улучшения ИИ-моделей.

На сайте также есть инструкция для того, чтобы отключить бота или предоставить ему данные лишь частично. Сделать этого можно сделать в файле robots.txt. Кроме того, можно заблокировать IP-адрес для GPTBot.

OpenAI будет собирать данные из интернета, но не указывает из каких именно источников. Под сканирование не попадут данные, где есть платный или личный контент, а также содержащие текст, нарушающий политику компании.

«Предоставление GPTBot доступа к вашему сайту может помочь моделям искусственного интеллекта стать более точными и улучшить их возможности и безопасность», — утверждает OpenAI.

Количество российских пользователей ChatGPT снизилось на 30% за последний месяц. Трафик упал впервые с момента запуска сервиса в ноябре прошлого года. Тенденцию подтвердил и директор по ИИ и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.