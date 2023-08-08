OpenAI позволила закрыть чат-боту GPTBot доступ к сайтам
OpenAI разрешила закрыть доступ к сайтам от GPTBot, сообщается в блоге компании. Бот занимается веб-сканированием для обучения и улучшения ИИ-моделей.
На сайте также есть инструкция для того, чтобы отключить бота или предоставить ему данные лишь частично. Сделать этого можно сделать в файле robots.txt. Кроме того, можно заблокировать IP-адрес для GPTBot.
OpenAI будет собирать данные из интернета, но не указывает из каких именно источников. Под сканирование не попадут данные, где есть платный или личный контент, а также содержащие текст, нарушающий политику компании.
«Предоставление GPTBot доступа к вашему сайту может помочь моделям искусственного интеллекта стать более точными и улучшить их возможности и безопасность», — утверждает OpenAI.
Количество российских пользователей ChatGPT снизилось на 30% за последний месяц. Трафик упал впервые с момента запуска сервиса в ноябре прошлого года. Тенденцию подтвердил и директор по ИИ и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.
По словам представителя «Мегафона», общий трафик на сайтах Chatgpt.ai, Openai.com и Chatgptbot.ru с мая по июнь упал в два раза. Также сократилась аудитория и у нейросети для генерации изображений Midjourney, сказали аналитики Tele2. Они отметили, что в июне падение составило 50% по сравнению с маем.