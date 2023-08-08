Ученые объяснили, почему покраснел ледник на Алтае

Расположенный на Алтае ледник Актру приобрел красный оттенок. Ученые из Томска объяснили, что это случилось из-за цветения водорослей. По их мнению, покраснение способно ускорить таяние ледника.

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Речь идет об одноклеточной водоросли под названием хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis). При отрицательных температурах она приобретает красноватый оттенок.

По словам специалистов, в горах водоросли цветут ежегодно, однако именно этим летом их необычно много. Связано это с большим количеством снега, который выпал высоко в горах.

«Эта зима была самой снежной за последние 30 лет. До самого июля большое количество снега на ледниках не стаяло. По всей видимости, этот вид красных водорослей интенсивно развивается в снежном остатке», – рассказал сотрудник географического факультета Томского государственного университета Александр Ерофеев.

По его словам, данное явление может ускорить таяние одного из ледников группы Актру. За последние 60 лет он потерял свыше 25% массы. Эксперт пояснил, что изменение цвета приводит к снижению альбедо. Так называется отражающая способность ледника, которая защищает его от нагревания. Уменьшение альбедо из-за цветения водорослей, по мнению специалистов, может достигать 17%.