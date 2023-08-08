Ученые объяснили, почему покраснел ледник на Алтае
Расположенный на Алтае ледник Актру приобрел красный оттенок. Ученые из Томска объяснили, что это случилось из-за цветения водорослей. По их мнению, покраснение способно ускорить таяние ледника.
Речь идет об одноклеточной водоросли под названием хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis). При отрицательных температурах она приобретает красноватый оттенок.
По словам специалистов, в горах водоросли цветут ежегодно, однако именно этим летом их необычно много. Связано это с большим количеством снега, который выпал высоко в горах.
«Эта зима была самой снежной за последние 30 лет. До самого июля большое количество снега на ледниках не стаяло. По всей видимости, этот вид красных водорослей интенсивно развивается в снежном остатке», – рассказал сотрудник географического факультета Томского государственного университета Александр Ерофеев.
По его словам, данное явление может ускорить таяние одного из ледников группы Актру. За последние 60 лет он потерял свыше 25% массы. Эксперт пояснил, что изменение цвета приводит к снижению альбедо. Так называется отражающая способность ледника, которая защищает его от нагревания. Уменьшение альбедо из-за цветения водорослей, по мнению специалистов, может достигать 17%.
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