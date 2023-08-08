В Верее археологи нашли личную печать офицера армии Наполеона
Печать офицера армии Наполеона обнаружили археологи экспедиции Института археологии РАН при раскопках в городе Верея Московской области. Это единственная находка личной печати участников войны 1812 года. Раньше таких частных находок не было.
Печать сделана из латуни, состоит из фигурной рукояти и овального щитка, на котором изображена мужская фигура в военной форме, с клинком в руках. На печати вырезаны латинские литеры D, L. v G.
Изучение архивных документов показало, что печать могла принадлежать офицеру 6-го вестфальского линейного полка, лейтенанту Луи фон Гаденштедту, который попал в плен 29 сентября (11 октября) 1812 года при взятии Вереи отрядом генерала Ивана Дорохова.
"Среди тысяч артефактов, обнаруженных археологами, не бывает неважных, но иногда встречаются неожиданные, Они позволяют уточнить детали прошлого, создать более полную картину эпохи. Вестфалец Луи фон Гаденштедт сражался за Францию, попал в плен в России, вернулся на родину, а его личная печать стала маленькой деталью большой русской истории", - прокомментировала находку заместитель директора Института археологии РАН по наук Ася Энговатова.
Печать была обнаружена в ходе спасательных раскопок на городище в Верейском кремле, у здания бывших Присутственных мест.