В Верее археологи нашли личную печать офицера армии Наполеона

"Среди тысяч артефактов, обнаруженных археологами, не бывает неважных, но иногда встречаются неожиданные, Они позволяют уточнить детали прошлого, создать более полную картину эпохи. Вестфалец Луи фон Гаденштедт сражался за Францию, попал в плен в России, вернулся на родину, а его личная печать стала маленькой деталью большой русской истории", - прокомментировала находку заместитель директора Института археологии РАН по наук Ася Энговатова.