Представлен Samsung Galaxy F34 с батареей на 6000 мАч

Samsung добавила новый смартфон в свою популярную серию F – Galaxy F34. Аппарат обладает лучшими в своем классе функциями, включая AMOLED-экран с частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и обещанные обновления программного обеспечения в течение четырех лет.

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Экран

Samsung Galaxy F34 представляет собой переименованный Galaxy M34 для индийского рынка. Устройство обладает 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Аппаратная основа

Смартфон базируется на 8-ядерном процессоре Exynos 1280 собственного производства в тандеме с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Ёмкость аккумулятора достигает 6000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 25 Вт. Однако в розничную коробку телефона входит только кабель, а зарядное устройство нужно покупать отдельно.

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Камеры

На задней панели смартфона установлена тройная основная камера:

главный датчик 50 Мп (f/1.8, OIS);

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (f/2.2, 120 гр);

макро-объектив на 2 Мп.

Спереди имеется 13-мегапикселная камера для селфи и видеозвонков. Поддерживается разблокировка по лицу. Samsung представила множество функций камеры, таких как ночная съемка для улучшенных снимков при слабом освещении, и даже режим Fun с 16 встроенными эффектами объектива.

Прочее

Samsung Galaxy F34 поддерживает Wi-Fi 802.11,Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NFC, имеет 3,5 мм аудио-разъём и сканер отпечатка пальцев на боковой грани. Размеры: 161,7×77,2×8,8 мм вес – 208 грамм. Смартфон поставляется с OneUI 5 на базе Android 13, и имеет право на получение обновлений ПО в течение четырех лет и обновлений безопасности в течение пяти лет.

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Доступность, цвета, цена

Продажи Samsung Galaxy F34 стартуют с 11 августа. Смартфон доступен в двух цветовых вариантах – Electric Black и Mystic Green.

Цена: