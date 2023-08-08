В Google Play пробрались 43 вредоносных приложения

В Google Play Store проникли 43 нежелательных Android-приложения, которые успели установить 2,5 млн пользователей. Попав на устройство, этот софт начинал выводить рекламные объявления, причём делал это при выключенном дисплее, расходуя таким образом заряд аккумулятора.

На сомнительные программы обратили внимание специалисты McAfee Mobile Research Team, после чего незамедлительно сообщили о них Google — на лицо было нарушение политик Play Store.

Авторы приложений позиционировали их в магазине как новостные агрегаторы и софт для стриминга. Однако эксперты признают, что замаскировать адваре можно под софт любой категории.

Основная проблема с такими программами заключается в том, что они существенно влияют на заряд батареи мобильного устройства. Кроме того, пользователь может столкнуться с выросшим трафиком и дополнительными расходами.

В отчёте McAfee исследователи говорят о том, что разработчики спрятали адваре непосредственно в различных загрузчиках музыки, календарях, новостных приложениях и ТВ-плеерах.

После установки на смартфоне приложения выжидали несколько недель, а уже потом активировали вредоносную активность. В результате пользователь не всегда мог связать странное поведение с инсталляцией именно этого софта.

Конфигурацией этих адваре можно управлять удалённо с помощью Firebase Storage или Messaging. Вредоносы, кстати, также просят владельца мобильного устройства внести их в список исключений функции экономии расхода заряда батареи.