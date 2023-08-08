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В Google Play пробрались 43 Android-адваре и набрали 2,5 млн установок

В Google Play Store проникли 43 нежелательных Android-приложения, которые успели установить 2,5 млн пользователей. Попав на устройство, этот софт начинал выводить рекламные объявления, причём делал это при выключенном дисплее, расходуя таким образом заряд аккумулятора.

В Google Play пробрались 43 вредоносных приложения
© globallookpress.com

На сомнительные программы обратили внимание специалисты McAfee Mobile Research Team, после чего незамедлительно сообщили о них Google — на лицо было нарушение политик Play Store.

Авторы приложений позиционировали их в магазине как новостные агрегаторы и софт для стриминга. Однако эксперты признают, что замаскировать адваре можно под софт любой категории.

Основная проблема с такими программами заключается в том, что они существенно влияют на заряд батареи мобильного устройства. Кроме того, пользователь может столкнуться с выросшим трафиком и дополнительными расходами.

В отчёте McAfee исследователи говорят о том, что разработчики спрятали адваре непосредственно в различных загрузчиках музыки, календарях, новостных приложениях и ТВ-плеерах.

После установки на смартфоне приложения выжидали несколько недель, а уже потом активировали вредоносную активность. В результате пользователь не всегда мог связать странное поведение с инсталляцией именно этого софта.

Конфигурацией этих адваре можно управлять удалённо с помощью Firebase Storage или Messaging. Вредоносы, кстати, также просят владельца мобильного устройства внести их в список исключений функции экономии расхода заряда батареи.

Последнее нужно приложениям для того, чтобы выводить рекламу при выключенном дисплее.