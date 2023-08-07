Samsung решила не обновлять ОС до Android 14 на ряде смартфонов
Южнокорейская компания Samsung приняла решение не обновлять операционную систему до Android 14 на многих популярных смартфонах. Об этом пишет портал SamMobile.
В перечень устройств, которым отказано в обновлении операционной системы, вошли Samsung Galaxy S10 Lite, S20, S20 FE, S20+ и S20 Ultra. Кроме того, останутся с Андроид 13 складные гаджеты компании - Samsung Galaxy Z Flip (LTE/5G) и Z Fold 2.
По данным портала, в список также попали такие планшеты как Samsung Galaxy Tab A8, Tab A7 Lite, Tab S6 Lite (2020), Tab S7 и Tab S7+.
Вместе с тем, компания продолжит следить за безопасностью устройств - обновления, направленные на защиту от хакеров, будут поступать в прежних объемах и без исключений.
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