Появились первые снимки Луны с индийской станции «Чандраян-3»

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала снимки, полученные с лунной станции «Чандраян-3». Запись появилась в понедельник, 7 августа.

На записи видна часть станции, а также кратеры спутника Земли. Отмечается, что кадры были сделаны 5 августа, после того, как «Чандраян-3» успешно прилунился, пишет Life.

Twitter / LVM3-M4 / CHANDRAYAAN-3 MISSION

Twitter / LVM3-M4 / CHANDRAYAAN-3 MISSION

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