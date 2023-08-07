Появились первые снимки Луны с индийской станции «Чандраян-3»
Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала снимки, полученные с лунной станции «Чандраян-3». Запись появилась в понедельник, 7 августа.
На записи видна часть станции, а также кратеры спутника Земли. Отмечается, что кадры были сделаны 5 августа, после того, как «Чандраян-3» успешно прилунился, пишет Life.
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