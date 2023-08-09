Google и Universal обсуждают лицензирование созданных ИИ песен

Google, входящая в состав холдинга Alphabet, и звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment планируют в будущем начать лицензирование музыкальных треков, созданных искусственным интеллектом (ИИ) с использованием голоса знаменитых исполнителей. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По информации издания, компании намерены разработать специальный "инструмент, который позволит фанатам создавать музыкальные треки с голосами любимых исполнителей на законных основаниях и обяжет их платить за это обладателям авторских прав". В то же время артисты могут наложить запрет на использование их голоса, отмечает Financial Times. Переговоры с Google на этот счет также ведет американская звукозаписывающая компания Warner Music Group.

Новая технология в сфере музыкальной индустрии поможет Google в конкурентной борьбе с американской корпорацией Microsoft, которая активно работает над развитием технологий ИИ и уже инвестировала около $10 млрд в ведущую компанию по его разработке OpenAI, указывает газета.

Ранее несколько исполнителей, в том числе рэперы Дрейк, The Weeknd и певица Тейлор Свифт, пожаловались на то, что в интернете появляются треки, имитирующие их голоса. По просьбе музыкантов компания Universal удалила эти песни с потоковых платформ, сославшись на нарушение авторских прав.