Операторы связи призвали абонентов актуализировать персональные данные

Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах "Мегафона", "Билайна" и Tele2.

Так, в пресс-службе "Билайна" отметили, что с течением времени персональные данные абонентов по объективным причинам, например, по достижению возраста смены паспорта или после заключения брака, могут меняться.

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"Согласно нормам действующего законодательства, абонент любого мобильного оператора должен уведомлять об изменении тех своих данных, что были необходимы для заключения договора на услуги связи", - добавили в пресс-службе оператора.



"Операторы и Роскомнадзор осуществляют взаимодействие в рамках установленной законом процедуры подтверждения данных абонентов и пользователей номерами юридических лиц и ИП. У абонента с момента получения уведомления от оператора есть 15 дней, чтобы подтвердить или обновить свои данные. Это можно сделать при посещении офиса "Билайна", а также в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта "Госуслуг", - сообщили в "Билайне".

В случае неподтверждения данных услуги связи блокируются, рассказали в пресс-службе оператора, а договор может быть расторгнут.

"В связи с этим мы призываем наших клиентов внимательно относиться к сообщениям о необходимости подтвердить данные и оперативно приводить их к актуальному состоянию", - заключили в "Билайне".

В "Мегафоне" рассказали, что информируют клиентов о необходимости актуализировать свои данные, чтобы избежать отключения услуг. Так, информирование абонентов ведется постоянно с 1 июня 2018 года, а подтвердить данные можно с паспортом в салоне или другими способами, указанными в информировании.

"Мегафон" использует различные каналы информирования, например, звонок от оператора, смс, push-уведомления в приложении. Если данные клиента длительное время не актуализировались, либо не прошли проверку в государственных системах, то оператор уведомляет клиента о необходимости обновить их. Если данные клиента корректны, то информирование не поступает", - добавили в пресс-службе.

В случае, если номер был оформлен на другого человека, который недоступен, или организацию, прекратившую существование, то можно произвести переоформление договора в одностороннем порядке, при этом потребуется пройти специальные процедуры, по которым клиенту нужно предоставить обоснования, что он действительно владелец номера, разъяснили в "Мегафоне".

"Мы максимально широко информируем клиентов о необходимости пройти сверку данных: с помощью смс, оповещения в личном кабинете или push-уведомление. Мы постарались сделать эту процедуру максимально простой, предусмотрев в том числе способ дистанционной верификации", - сообщили ТАСС в Tele2.

По закону, как напомнили в пресс-службе, оператор обязан заблокировать номер клиента, если тот не подтвердил корректность информации, по запросу Роскомнадзора.

История вопроса

Как ранее сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на собеседников в операторах связи, Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Газета со ссылкой на гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова рассказала, что операторы сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки. По данным издания, речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников. По данным Telecom Daily, которые приведены в газете, в России насчитывается порядка 6,5-7 млн серых сим-карт, и до сих пор можно без проблем купить сим-карту без паспорта у уличных продавцов.