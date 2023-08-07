Жителей Шахтинска в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Из-за предполагаемого падения ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1б" власти планируют 11 августа эвакуировать жителей одного из поселков, расположенного в Хабаровском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

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По его словам, было проведено первое заседание штаба по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракеты-носителя со спутником "Луна-25" над территорией Верхнебуреинского района. Глава района заявил, что выезд в зону падения первой ступени "Союза-2.1б" запрещен. В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан , Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Маслов сообщил, что жители Шахтинска 11 августа в 07.30 по местному времени (00.30 мск) будут эвакуированы.