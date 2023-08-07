Из шпротов создали биоразлагаемый пластик
Сибирские ученые придумали, что делать с побочным продуктом производства рыбных консервов. Из отработанного рыбьего жира изготовили биоразлагаемый «зеленый» пластик. Ученые считают, что делать его на основе побочных продуктов пищевой промышленности дешевле и экологичнее, не говоря уже о том, что это поможет избавиться от большого количества не перерабатываемых рыбных отходов. О технологии ученые рассказали на страницах журнала Processes.
Полимеры гидроксиалкановых кислот — полигидроксиалканоаты (ПГА) синтезируются бактериями, обладают теми же свойствами, что и обычный пластик, и способны разлагаться в природе, не причиняя ей вреда. Однако сырье для этих материалов пока слишком дорогое, чтобы они могли конкурировать с другими видами пластиковой упаковки. Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета предложили использовать отработанный рыбий жир, который образуется при производстве консервированных шпрот, в качестве углеродного субстрата для синтеза ПГА-полимеров. Отработанный рыбий жир не просто встречается в изобилии и не требует затрат ресурсов — его использование поможет защитить природу от лишних отходов, которые не получается экологично утилизировать. За июнь 2023 года Россия выпустила более 20 тысяч банок шпротов. Одни лишь консервные заводы Калининградской области в сутки образуют 10–12 тонн рыбных отходов, которые практически не перерабатываются.
Сырьем с исследователями поделились коллеги из Калининградского технического университета. Для биосинтеза ученые выбрали бактерии Cupriavidus necator, синтезируя биоразлагаемый пластик на основе углеродных субстратов. Жировые шпротные отходы стали отличной средой для роста и работы этих микроорганизмов и позволили получить трехкомпонентные полимеры. Таким образом, ученые продемонстрировали, что отработанное масло из шпротов — доступное и перспективное сырье для биосинтеза ПГА.
«Возможность привлечения отходов для производства целевых продуктов, в том числе полимеров, может помочь в решении проблемы загрязнения окружающей среды и повысить эффективность промышленного производства. В качестве перспективного субстрата для получения полимеров рассматриваются жиросодержащие отходы пищевой промышленности, утилизация которых требует больших затрат. Отработанный рыбий жир является потенциально новым, но малоизученным источником углеродного сырья, которое может стать крупномасштабным и возобновляемым субстратом для биотехнологических процессов. Мы показали, что его можно эффективно использовать для синтеза разлагаемых пластиков. Такие пластики перспективны для применения в сельском хозяйстве, фармакологии и медицине», — рассказала старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН, кандидат биологических наук Наталья Жила.