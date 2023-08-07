Из шпротов создали биоразлагаемый пластик

Сибирские ученые придумали, что делать с побочным продуктом производства рыбных консервов. Из отработанного рыбьего жира изготовили биоразлагаемый «зеленый» пластик. Ученые считают, что делать его на основе побочных продуктов пищевой промышленности дешевле и экологичнее, не говоря уже о том, что это поможет избавиться от большого количества не перерабатываемых рыбных отходов. О технологии ученые рассказали на страницах журнала Processes.

Полимеры гидроксиалкановых кислот — полигидроксиалканоаты (ПГА) синтезируются бактериями, обладают теми же свойствами, что и обычный пластик, и способны разлагаться в природе, не причиняя ей вреда. Однако сырье для этих материалов пока слишком дорогое, чтобы они могли конкурировать с другими видами пластиковой упаковки. Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета предложили использовать отработанный рыбий жир, который образуется при производстве консервированных шпрот, в качестве углеродного субстрата для синтеза ПГА-полимеров. Отработанный рыбий жир не просто встречается в изобилии и не требует затрат ресурсов — его использование поможет защитить природу от лишних отходов, которые не получается экологично утилизировать. За июнь 2023 года Россия выпустила более 20 тысяч банок шпротов. Одни лишь консервные заводы Калининградской области в сутки образуют 10–12 тонн рыбных отходов, которые практически не перерабатываются.