Астроном оценил вероятность успеха российской миссии «Луна-25»
Намеченная Россией миссия первой за почти 50 лет лунной станции «Луна-25» будет сложной, вероятность успеха оценивается 50%, сообщает РИА Новости со ссылкой на астронома Владимира Сурдина.
По его словам, РФ сохранила квалификацию на уровне советской космонавтики в теории, поэтому механики по-прежнему могут «аккуратно» рассчитать траекторию полета.
«Первый полет за полвека – это новые инженеры, новая техника», — сказал астроном.
Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» 11 августа впервые отправится на Южный полюс Луны в поисках воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».