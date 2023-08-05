Назван способ избавления от хронической боли

Ученые из Университета Джона Хопкинса выяснили, что особая чрескожная электротерапия может принести значительное облегчение для 80–90% пациентов с хронической болью. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.

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Скремблерная терапия, одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2009 году, представляет собой электрическую стимуляцию через кожу с помощью электродов, размещенных в областях тела выше и ниже места хронической боли. Ученые провели обзор 381 рандомизированного клинического исследования процедуры.

По словам автора работы, хроническая боль и почти все невропатические боли возникают, когда поврежденные нервы посылают постоянный поток болевых импульсов к мозга, а клетки, которые должны тормозить их, перестают работать.

Скремблерная терапия позволяет заблокировать восходящие болевые импульсы и усилить тормозную систему. Это ослабляет ощущение боли в мозге. Как выяснили ученые, от трех до 12 получасовых сеансов лечения достаточно для 80-90% пациентов, чтобы почувствовать значительное облегчение.