Российские ученые создали бота-переводчика с языка цветов

Разработанный специалистами из Санкт-Петербурга бот позволяет заменить послание о чувствах на соответствующие цветы с картин Эрмитажа.

© Переводчик с цветочного/VK

Исследователи из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и сотрудники Государственного Эрмитажа разработали бот «Переводчик с цветочного».

В его основе – материал книги и исследовательский проект «Сад Эрмитажа». В его рамках были изучены экспонаты из музейной коллекции мастеров из Нидерландов и Фландрии.

С работающим во «Вконтакте» ботом можно вступать в диалог при помощи кнопок меню. Пользователь может выбрать фразу для перевода на язык цветов из семи категорий: сделать комплимент, выяснить отношения, заверить в своих чувствах, порассуждать, признаться, попросить или назначить свидание. В ответ на выбранную фразу бот присылает соответствующее изображение цветка. При клике на картинку можно увидеть название и автора произведения.