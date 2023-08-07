Популярность турецких сериалов в России привела к росту пиратства

За первые полгода 2023-го в созданный в рамках антипиратского меморандума реестр интернет-ресурсов внесли почти 2,7 млн веб-страниц с нелегальными копиями турецких сериалов. Это в 3,2 раза превышает показатель за январь — июнь 2022-го и в 27 раз — за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Медиа-коммуникационного союза (МКС).

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По данным ассоциации, общее количество пиратских ссылок по всему контенту в реестре снизилось на 26,5% — до 19,7 млн страниц — с конца первого полугодия 2022-го.

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В МКС отметили, что сейчас правообладатели «активно закупают турецкий контент и заинтересованы в его защите». Этим и обусловлен рост числа заблокированных ссылок на пиратские ресурсы с турецкими сериалами.

По данным Mediascope, которые приводит газета, с января 2022-го по январь 2023 года турецкие сериалы или информацию о них в интернете искали через поисковые запросы на мобильных устройствах 14,8 млн россиян старше 12 лет, на десктопах — 6,7 млн. Чаще всего искали сериалы «Великолепный век» (100,3 млн запросов), «Постучись в мою дверь» (83,2 млн запросов), «Ветреный» (49,8 млн запросов). Как уточнили изданию в Mediascope, данные запросы были отобраны без учёта поиска в приложениях онлайн-кинотеатров и пиратских сервисов.

Больше всего соотечественники смотрят турецкие сериалы у «пиратов». По данным Mediascope, за год в топ-15 самых охватных (на десктопах) интернет-сайтов вошли семь нелегальных ресурсов. Возглавил топ пиратский видеосервис, специализирующийся на контенте из Турции. Отмечается, что ежемесячная аудитория на десктопах, интересующаяся турецкими сериалами на этом ресурсе в январе 2022-го — январе 2023-го, составила 297 тыс. россиян старше 12 лет.

Первое и второе место среди видеосервисов, показывающих турецкий контент официально, занимают онлайн-кинотеатр more.tv (с ежемесячной аудиторией турецкого контента на десктопах — 265 тыс. человек) и сайт телеканала «Домашний» (153 тыс. человек). На указанных ресурсах за этот период эксклюзивно был доступен турецкий сериал «Великолепный век». Третье место у видеосервиса «Иви» (134 тыс. человек).

Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры и представители видеосервисов подтвердили рост закупок турецких сериалов, а также активизацию работы по защите такого контента от пиратов.