Камеры в супермаркетах получили ИИ для слежки за покупателями

Супермаркет в Японии начал вычислять вкусы покупателей с помощью камер и ИИ
Супермаркет Aruk Mitajiri вместе с компанией Fujitsu запустил в японском Хофу систему наблюдения, которая следит за поведением посетителей с помощью камер и программ на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Register.
В результате система анализирует решения, которые покупатели принимали в магазине при выборе товаров, а после предоставляет им основанную на этих данных персональную рекламу.
Система способна следить за каждым действием: как посетители магазина задерживаются у витрин, наклоняются к ним, берут в руки товары, сравнивают их и так далее.
Данные с камер уходят напрямую на платформу генеративного ИИ. Персональные предложения поступают покупателям в виде рекламы от лица «консьержа-аватара».
В Fujitsu уверены, что технология будет способствовать возвращению покупателей к прилавкам, чтобы приобрести новый товар.
Компания разработала сервис при содействии группы ученых под руководством директора Института маркетинга и коммуникаций при университете Васэда Наото Ондзо.
Технология будет тестироваться в супермаркете до 15 октября, затем ее планируют доработать и начать внедрять в других магазинах сети.
Ранее спецслужбы США захотели лишить права на слежку за людьми в интернете.