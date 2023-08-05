Камеры в супермаркетах получили ИИ для слежки за покупателями

Супермаркет Aruk Mitajiri вместе с компанией Fujitsu запустил в японском Хофу систему наблюдения, которая следит за поведением посетителей с помощью камер и программ на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Register.

В результате система анализирует решения, которые покупатели принимали в магазине при выборе товаров, а после предоставляет им основанную на этих данных персональную рекламу.

Система способна следить за каждым действием: как посетители магазина задерживаются у витрин, наклоняются к ним, берут в руки товары, сравнивают их и так далее.

Данные с камер уходят напрямую на платформу генеративного ИИ. Персональные предложения поступают покупателям в виде рекламы от лица «консьержа-аватара».

В Fujitsu уверены, что технология будет способствовать возвращению покупателей к прилавкам, чтобы приобрести новый товар.

Компания разработала сервис при содействии группы ученых под руководством директора Института маркетинга и коммуникаций при университете Васэда Наото Ондзо.

Технология будет тестироваться в супермаркете до 15 октября, затем ее планируют доработать и начать внедрять в других магазинах сети.