Эксперт рассказал, как сделать пароль надежным и безопасным

Чтобы сделать пароль эффективным, в него надо добавлять спецсимволы, советует эксперт Григорий Пащенко.

Главное отличие сложного пароля от простого — разнообразие знаков, заявил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Если он будет включать не только буквы и цифры, то взломать аккаунт будет значительно сложнее, подчеркивает эксперт.

Несомненно, длинный пароль эффективен, отмечает Пащенко. Но обычно в паролях людей простая логика: как правило, это имя, дальше год рождения или, может быть, кусочек номера телефона. Делать такие пароли — большая ошибка, поскольку они небезопасны, указывает специалист.

По его словам, есть старое правило: чтобы сделать пароль эффективным, в него надо добавлять спецсимволы. Эксперт порекомендовал использовать десятизначные пароли — больше люди обычно не запоминают — состоящие из букв верхнего и нижнего регистра, цифр и примерно трех спецсимволов.