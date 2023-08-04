Смартфоны Samsung остались в списке параллельного импорта

Минпромторг РФ опубликовал приказ, согласно которому смартфоны компании Samsung остаются в списке товаров для параллельного импорта. Об этом говорится на портале правовой информации.
Эта информация следует из размещенного в тексте приказа обновленного перечня товаров.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.
28 июля в Минпромторге утвердили новый перечень товаров параллельного импорта. По словам замглавы министерства Василия Осьмакова, потребности в параллельном импорте постоянно меняются и новый документ может появиться уже через два-три месяца. В Минпромторге подчеркивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта и в Россию ввозится только оригинальный товар.