В России испытали водородный дрон для арктической станции

Российские инженеры разработали работающий на водороде гексакоптер, который планируется использовать на российской круглогодичной арктической станции на Полярном Урале.

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Инженеры из Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН успешно летные испытания водородного дрона для будущей арктической станции «Снежинка».

Созданный на основе дрона компании «Легион аэро» гексакоптер питается от водородной энергоустановки номинальной мощностью в 3,5 киловатт. На ней он может летать не менее 80 минут. При этом на непродолжительное время его мощность может достигать пяти киловатт.

Максимальная взлетная масса коптера — 30 килограммов. Водород под давлением в 300 атмосфер хранится в двух композитных баллонах объемом семь литров.

В ходе испытаний разработчики отладили взаимодействия автопилота коптера и энергоустановки, рассказал руководитель Центра компетенций Алексей Левченко.