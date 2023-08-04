В России создали приложение для хранения зашифрованных личных данных

"Одна часть (ключа - прим. ТАСС) представляет собой нейронную сеть, вторую - сам человек со своей уникальной биометрией. При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены", - отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Андрей Чендаров.