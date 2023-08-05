Температура Мирового океана установила новый рекорд

Температура поверхности Мирового океана 4 августа достигла 20,96 градуса и побила рекорд. Об этом пишет Agence France-Press, ссылаясь на данные программы Евросоюза по наблюдению за планетой Copernicus.

«Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию», — говорится в сообщении.

Как отметили в Copernicus, предыдущий температурный рекорд — 20,95 градуса — был зафиксирован в марте 2016 года. В июле средняя температура на Земле обновила рекорд за всю историю метеонаблюдений и достигла 17,23 градуса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».