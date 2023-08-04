Стало известно о трех схемах мошенничества в сервисах знакомств

Мошенники активно используют сервисы для знакомств для обмана потенциальных жертв, применяя различные схемы и тактики. Об этом «Ленте.ру» рассказал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.
По его словам, преступники анализируют потребности и финансовый потенциал своих собеседников, а затем применяют манипулятивные техники, чтобы перевести разговор в мессенджеры и выстроить доверительный диалог.
Ефимов выделил три основные схемы мошенничества на платформах для знакомств. Первая — это отправка фишинговых ссылок, которые ведут на поддельные сайты, где жертва может потерять свои средства или скомпрометировать свои данные. Вторая — предложение купить билет на мероприятие через ненастоящий сайт, в результате чего жертва также теряет свои деньги или данные. Третья — это соблазнение быстрым заработком в незнакомой сфере с вложением собственных денег или данных. Однако последний способ требует более длительный процесс общения.
Ефимов отметил, что сервисы для знакомств стараются блокировать мошенников и использовать различные инструменты защиты в диалогах. Однако он посоветовал пользователям быть бдительными и проверять ссылки, которые присылают им новые знакомые. Кроме того, он рекомендовал не вводить свои личные данные и не скачивать подозрительные файлы.