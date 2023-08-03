Google разрешит удалять личную информацию из поисковой выдачи

«Мы развиваем средства защиты, чтобы люди могли удалять из поиска любые свои личные откровенные изображения, которые они больше не хотят видеть в поиске. Например, если вы создали и загрузили откровенный контент на веб-сайт, а затем удалили его, вы можете запросить его удаление из поиска, если он публикуется в другом месте без одобрения. Эта политика не распространяется на контент, который вы в настоящее время коммерциализируете», – рассказали в Google.