Google разрешит удалять личную информацию из поисковой выдачи
Поисковая система Google анонсировала несколько обновлений поиска, которые направлены на увеличение контроля пользователей над своей личной информацией. В числе нововведений – упрощение поиска и удаления информации о себе, в том числе откровенных изображений. Об этом сообщает TechCrunch.
В новом обновлении появится панель инструментов, которая будет показывать пользователям, какие веб-результаты с их личной информацией отображаются в поиске. Инструмент позволит запрашивать удаление нежелательных результатов поиска, а также откровенного контента, если пользователь является его автором. Однако данная функция не удаляет контент «из интернета» или других поисковых систем – удаление затронет только поисковые запросы Google.
«Мы развиваем средства защиты, чтобы люди могли удалять из поиска любые свои личные откровенные изображения, которые они больше не хотят видеть в поиске. Например, если вы создали и загрузили откровенный контент на веб-сайт, а затем удалили его, вы можете запросить его удаление из поиска, если он публикуется в другом месте без одобрения. Эта политика не распространяется на контент, который вы в настоящее время коммерциализируете», – рассказали в Google.
Новый инструмент доступен в приложении Google – необходимо нажать на фото своей учетной записи Google, после чего выбрать меню «Результаты о вас». В данный момент панель доступна только в США и на английском языке, но в будущем Google собирается расширить локализацию и географию функции.
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