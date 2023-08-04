Создан пробиотик нового поколения

Ученые Гетеборгского университета нашли способ обеспечить выживаемость бактерий в составе пробиотиков на пути к кишечнику человека. Открытие вскоре может улучшить лечение диабета 2 типа. Исследование опубликовано в журнале Nature.

© Газета.Ru

В кишечнике человека обитают триллионы бактерий, которые участвуют в работе пищеварительной, иммунной и нервной систем. Один из важнейших микробов — Faecalibacterium prausnitzii. Но увеличение его численности с помощью пробиотиков (содержащих бактерии препаратов) было невозможно, так как он не может выжить в среде с кислородом.

В новом исследовании ученые преодолели чувствительность этой бактерии к кислороду. Они выделили также другую бактерию, Desulfovibrio piger, которая помогает росту F. prausnitzii.

Последующее «обучение» чувствительных к кислороду бактерий в благоприятной электрохимической среде позволило исследователям выделить более устойчивые штаммы.

«Объединив естественный симбиоз с обучением бактерий, мы разработали новую стратегию производства устойчивых к кислороду бактерий для «живых» лекарств. Они смогут предотвращать заболевания, сопровождаемые сокращением численности микробов кишечника», — объяснили ученые.