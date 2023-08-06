Как удалить удаленные файлы с телефона на Android
Android обладает хорошими встроенными инструментами для очистки памяти, но они не всегда гарантируют, что удаленные файлы пропали навсегда — и иногда это проблема. Если вы хотите убедиться, что память телефона нельзя будет восстановить в будущем, то рассказываем, как это сделать.
Удаление файлов через ПК
Самый простой способ очистить память телефона без следов — это форматирование через компьютер. Подключите смартфон к ПК по USB и выберите устройство в качестве внешнего накопителя, когда система предложит выбрать тип. После этого найдите нужные файлы в памяти телефона, кликните на них правой клавишей мыши и нажмите «Удалить». Но имейте в виду, что удаленные таким образом данные не перемещаются в корзину компьютера — они пропадают навсегда.
Удаление файлов через программы-шреддеры
Еще один вариант — это специальные программы для глубокой очистки памяти Android. Они обходят встроенные ограничения системы и дополнительно перезаписывают следы удаленных файлов случайными символами, чтобы их было невозможно восстановить. Среди популярных приложений подобного рода можно отметить iShredder и Shreddit. Им потребуется выдать разрешение на доступ к файлам, но беспокоиться не о чем — шреддеры ничего не удалят без вашего ведома.
Форматирование SD-карты
Если вы храните данные на SD-карте, а не на встроенной памяти телефона, то все еще проще. Вы можете подключить телефон к ПК, открыть SD-хранилище и отформатировать его. Или же вытащить карту и подключить ее к компьютеру через кардридер. Данный метод актуален только для смартфонов, которые поддерживают расширение хранилища за счет SD-карт.
Откат к заводским настройкам
Наконец, самый эффективный способ глубокой очистки телефона — это откат к заводским настройкам. Вы потеряете всю информацию на смартфоне: настройки, книгу контактов, приложения, фотографии, видео, музыку — и их нельзя будет восстановить без специальных средств. Процедура отката запускается по-разному в зависимости от бренда смартфона, но инструкции для популярных моделей можно без проблем найти в Интернете.