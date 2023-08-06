Как удалить удаленные файлы с телефона на Android

Android обладает хорошими встроенными инструментами для очистки памяти, но они не всегда гарантируют, что удаленные файлы пропали навсегда — и иногда это проблема. Если вы хотите убедиться, что память телефона нельзя будет восстановить в будущем, то рассказываем, как это сделать.

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Удаление файлов через ПК

Самый простой способ очистить память телефона без следов — это форматирование через компьютер. Подключите смартфон к ПК по USB и выберите устройство в качестве внешнего накопителя, когда система предложит выбрать тип. После этого найдите нужные файлы в памяти телефона, кликните на них правой клавишей мыши и нажмите «Удалить». Но имейте в виду, что удаленные таким образом данные не перемещаются в корзину компьютера — они пропадают навсегда.

Удаление файлов через программы-шреддеры

Еще один вариант — это специальные программы для глубокой очистки памяти Android. Они обходят встроенные ограничения системы и дополнительно перезаписывают следы удаленных файлов случайными символами, чтобы их было невозможно восстановить. Среди популярных приложений подобного рода можно отметить iShredder и Shreddit. Им потребуется выдать разрешение на доступ к файлам, но беспокоиться не о чем — шреддеры ничего не удалят без вашего ведома.

Форматирование SD-карты

Если вы храните данные на SD-карте, а не на встроенной памяти телефона, то все еще проще. Вы можете подключить телефон к ПК, открыть SD-хранилище и отформатировать его. Или же вытащить карту и подключить ее к компьютеру через кардридер. Данный метод актуален только для смартфонов, которые поддерживают расширение хранилища за счет SD-карт.

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