Нейросеть поможет воссоздать лицо Высоцкого в фильме про артиста

Исполнять роль Высоцкого будет актёр Александр Шпагин, однако при помощи нейросети на его лицо будет наложено лицо артиста, чтобы соблюсти достоверность. Петь будет Высоцкий своим голосом, а говорить он будет голосом Никиты, своего сына. Об этом рассказал режиссёр и продюсер Александр Жигалкин.