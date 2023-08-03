Ученые выяснили причину эволюции человеческого мозга

Предки людей обзавелись большим мозгом благодаря глобальному похолоданию, заявили ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Авторы сопоставили этапы эволюции гоминидов с климатическими циклами на планете.

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Компьютерная модель показала, что развитие более крупного мозга совпало с суровым ледниковым периодом 676-612 тысяч лет назад. Ученые предположили, что изменение окружающей среды побудило людей изменить свое поведение, и это дало положительный результат.

Так, гоминиды стали более избирательны в поиске партнеров. По мнению ученых, постоянным парам было проще выживать, поскольку они сотрудничали и помогали друг другу.

Кроме того, гоминидам пришлось развивать смекалку и изобретательность. В условиях ледникового периода поиск теплого убежища стал жизненной необходимостью. Поэтому люди начали пользоваться огнем. Также они усовершенствовали методы охоты. Одним из ключевых факторов выживания стало развитие языка.

Изменилось и семейное поведение. Парам приходилось больше времени уделять потомству, спасая их от переохлаждения и обучая навыкам выживания.

Ученые разделили древних гоминидов на три условных группы: умные, но физически слабые, сильные, но глупые, и промежуточный вариант. Компьютерная модель показала, что первые обладали наилучшими шансами на выживание. Более того, они оказались единственными, кто смог передать свои гены потомству.

Авторы подчеркнули, что «позитивный» естественный отбор, который заключался в сотрудничестве и взаимопомощи, оказал большее влияние на эволюцию человека, чем «негативный», связанный с конкуренцией и смертями.