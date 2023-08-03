Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн рублей
Фонд Wikimedia был оштрафован мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы. Сумма административного штрафа - 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Решение принято в связи с неудалением фейков из «Википедии», которые касаются возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО.
«Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», - заявил судья.
Ранее сообщалось, что мировым судом впервые была оштрафована компания Apple на 400 тыс. рублей за отказ удалить запрещенный контент в РФ. Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление запрещенного контента») поступило в суд в июне. Владелец сайтов Apple не удалил два подкаста с информацией, направленной на дестабилизацию политической обстановки в РФ.