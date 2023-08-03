Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн рублей

Решение принято в связи с неудалением фейков из «Википедии», которые касаются возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО.

Ранее сообщалось, что мировым судом впервые была оштрафована компания Apple на 400 тыс. рублей за отказ удалить запрещенный контент в РФ. Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление запрещенного контента») поступило в суд в июне. Владелец сайтов Apple не удалил два подкаста с информацией, направленной на дестабилизацию политической обстановки в РФ.