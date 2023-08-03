Эксперт рассказал, как не попасться на новую уловку мошенников

"Надо задать себе вопрос: "Почему мне прислали это сообщение?". Во все времена основными "крючками" мошенников были такие чувства людей, как страх и жадность. Обычно злоумышленники предлагают своим жертвам тем или иным способом заработать, получить или выиграть деньги, скидки или какие-то бонусы. Или же они говорят, что у человека заблокировали счет в банке, что на его имя пытаются оформить кредит и так далее. То есть мошенники пытаются развести человека на эмоции, чтобы у него отключилось критическое мышление. Но если подходить к данному вопросу осознанно, то всегда можно понять, что вами пытаются манипулировать. Никаких волшебных методов тут нет, обычно здесь нужен только здравый смысл", — заключил Раевский.