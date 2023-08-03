В США на аукцион выставили компьютер Apple-1

На аукцион выставили компьютер Apple-1, с которого началась история компании
В США на аукцион выставили один из персональных компьютеров Apple-1, с которых началась история «яблочной» корпорации.
Изначально компьютер был продан за $666, на аукционе его могут продать за $200 тысяч. Эту модель называют легендарной — с неё началась история Apple как всемирно известного вендора.
Модель, представленная на аукционе, который продлится до 24 августа, поставляется в корпусе, изготовленном на заказ и со встроенной клавиатурой. Этот компьютер восстановлен до полностью работоспособного состояния.
Сделаны эти ПК были в количестве 200 штук в 1976-1977 годах; 175 были проданы. Стив Джобс и Стив Возняк собирали их в гараже. Модель, выставленная на продажу, подписана Возняком.
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