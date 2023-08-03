В РАН заявили, что Китай может стать лидером в космических исследованиях

Научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый считает, что в ближайшем будущем Китай может стать лидером в исследованиях космического пространства, опередив США. Об этом ученый заявил в комментарии РИА Новости.

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По словам ученого, не исключена вероятность того, что в середине или в конце 2030-х годов Китай настолько сильно увеличит свое присутствие в космосе, что станет основным или, по меньшей мере, соизмеримым с США игроком.

При этом Зеленый подчеркнул, что в космической гонке невозможно определить одного лидера. Эта та область, в которой имеется много направлений движения. Так, страна может доминировать в одном направлении, и при этом отставать в другом. В качестве примера академик напомнил, как во второй половине XX века во время космической гонки между СССР и США американские астронавты высадились на Луне, а советский аппарат доставил образцы лунного грунта.

Зеленый отметил, что было неверным оценивать успехи стран в космических исследованиях подобно сумме набранных очков в командном зачете Олимпийских игр. Однако если все-таки делать такое сравнение, то можно сказать, что Китай в ближайшем будущем сможет стать мировым лидером в космических исследованиях.

Ученый заявил, что уже сейчас Китай начинает догонять США в планетных исследованиях. Академик Зеленый сказал, что КНР пока обгоняет Россию, но он надеется, что лишь пока.