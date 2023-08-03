В России создается сотовый оператор для госорганов
В России планируется создать виртуального сотового оператора для властных структур на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Эту информацию сообщил источник в государственных органах, пишет газета «Известия». В настоящее время проект находится на стадии обсуждения и технических испытаний, а его запуск планируется на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая использует сети четырех федеральных «классических» сотовых операторов. Эксперты отмечают, что абоненты этого нового оператора получат оптимальное качество мобильной связи.
По словам источника, близкого к одному из операторов, такой запрос на услуги в органах власти существует. В настоящее время проект обсуждается между оператором «ЭРА-ГЛОНАСС» и крупнейшими отечественными телекоммуникационными компаниями, включая «Ростелеком». Также проводятся технические испытания системы для подключения смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет.
Однако, по информации обоих источников, проект все еще находится на стадии обсуждения, и пока неизвестно, когда будет запущен новый оператор.
Создание такого виртуального оператора для чиновников и законодателей на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» обсуждается как совместный проект операторов. Однако, включение голосовой связи и интернета требует решения технических вопросов, так как в настоящее время система «ЭРА-ГЛОНАСС» функционирует в режиме межмашинного взаимодействия (M2M) при информировании о ДТП.
Эксперты отмечают, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» является уникальной в мире по своим возможностям и потенциалу, который постоянно растет в цифровой экономике. Она была создана для экстренного вызова в государственные оперативные службы с целью оказания помощи и спасения людей, попавших в ДТП. Однако уже на стадии разработки было ясно, что потенциал системы гораздо шире, особенно в области обеспечения безопасности. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» также является единственным оператором беспроводной связи в мире, работающим с миллионами абонентов на всей территории страны через сети всех национальных операторов мобильной связи.