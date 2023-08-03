В России создается сотовый оператор для госорганов

В России планируется создать виртуального сотового оператора для властных структур на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Эту информацию сообщил источник в государственных органах, пишет газета «Известия». В настоящее время проект находится на стадии обсуждения и технических испытаний, а его запуск планируется на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая использует сети четырех федеральных «классических» сотовых операторов. Эксперты отмечают, что абоненты этого нового оператора получат оптимальное качество мобильной связи.

По словам источника, близкого к одному из операторов, такой запрос на услуги в органах власти существует. В настоящее время проект обсуждается между оператором «ЭРА-ГЛОНАСС» и крупнейшими отечественными телекоммуникационными компаниями, включая «Ростелеком». Также проводятся технические испытания системы для подключения смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет.

Видео дня

Однако, по информации обоих источников, проект все еще находится на стадии обсуждения, и пока неизвестно, когда будет запущен новый оператор.

Создание такого виртуального оператора для чиновников и законодателей на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» обсуждается как совместный проект операторов. Однако, включение голосовой связи и интернета требует решения технических вопросов, так как в настоящее время система «ЭРА-ГЛОНАСС» функционирует в режиме межмашинного взаимодействия (M2M) при информировании о ДТП.