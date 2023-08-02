«Джеймс Уэбб» сфотографировал в дальнем космосе знак вопроса

Фоновый объект на последнем изображении от космического телескопа им. Джеймса Уэбба озадачил публику — в прямом и переносном смысле. Объект имеет форму гигантского вопросительного знака, пишет iflScience.

© NASA, ESA, CSA / Image Processing Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI)

Необычной формы пятно заметили под изображением Herbig-Haro 46/47. Это пара молодых звезд, которые изучались десятилетиями. Они расположены на краю темной туманности, поэтому при наблюдении в видимом свете кажутся не такими грандиозными. Но инфракрасный глаз «Уэбба» смог заглянуть сквозь слои пыли, раскрывая гораздо больше данных.

При этом, делая снимки, телескоп захватывает массу фоновых объектов. Все, что не имеют характерных шести лучей, находится далеко за пределами нашей галактики. И среди них — вопросительный знак.

Вероятное объяснение необычной форты — то, что это слияние галактик. Несколько пар галактик, находящихся в гравитационном танце, который формирует из них весьма причудливые формы, известны и гораздо ближе к Млечному Пути.

Система «вопросительный знак», скорее всего, очень далеко. Относительно близкие сливающиеся галактики выглядят более голубыми из-за энергетичного света, излучаемого молодыми звездами — в сливающихся галактиках очень активное звездообразование. Хотя иногда большое количество пыли на переднем плане может нарушить это правило.