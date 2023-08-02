Приложение платежной системы «Юнистрим» пропало из Google Play
Мобильное приложение платежной системы «Юнистрим» пропало из магазина приложений Google Play, который работает на устройствах операционной системы Android.
Из Google Play также пропали приложения Локо-банка, банка «Солидарность» и Петербургского социально-коммерческого банка (ПСКБ). Накануне аналогичные ограничения коснулись и мобильных приложений «Тинькофф». При этом приложения «Юнистрим», Локо-банка, «Солидарности» и ПСКБ все еще можно скачать из App Store, в то время как приложение «Тинькофф» пропало оттуда еще в марте, после попадания банка в санкционные списки Евросоюза.
Пресс-служба «Тинькофф» заявила, что удаление приложения из Google Play произошло «из-за ограничений». 20 июля Минфин США расширил блокирующие санкции против России: он внес в SDN-List банк «Тинькофф», Локо-банк, банк «Солидарность», Петербургский социально-коммерческий банк (ПСКБ) и банк «Юнистрим», который является оператором одноименной платежной системы.