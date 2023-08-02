Приложение платежной системы «Юнистрим» пропало из Google Play

Из Google Play также пропали приложения Локо-банка, банка «Солидарность» и Петербургского социально-коммерческого банка (ПСКБ). Накануне аналогичные ограничения коснулись и мобильных приложений «Тинькофф». При этом приложения «Юнистрим», Локо-банка, «Солидарности» и ПСКБ все еще можно скачать из App Store, в то время как приложение «Тинькофф» пропало оттуда еще в марте, после попадания банка в санкционные списки Евросоюза.