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Смартфоны на основе российской ОС «Аврора» могут представить до конца 2023 года

Генеральный директор группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин анонсировал возможную презентацию ряда устройств на базе отечественной ОС «Аврора» до конца 2023 года в интервью Forbes.

Смартфоны на базе российской ОС «Аврора» могут представить до конца года
© Марвел-Дистрибуция

По данным издания, новые смартфоны претендуют на звание российской альтернативы iPhone.

Также будут представлены ноутбуки и смартфоны.

«Такой проект требует действительно больших, я бы даже сказал, очень больших инвестиций. Тем не менее, надеюсь, что-то сможем показать уже до Нового года», — подчеркнул Калинин.

Ранее Минпромторг РФ попросил вывести смартфоны с ОС «Аврора» на потребительский рынок.

Сообщается, что вендоры отнеслись к предложению министерства со скепсисом. Как минимум один производитель рассказал журналистам, что устройства с ОС «Аврора» будут пользоваться спросом только в госорганизациях и приближенных к ним компаниях. У обычного же пользователя переходить на новую ОС с привычных Android и iOS нет причин.

ОС «Аврора» разработана на базе финской ОС Sailfish компании Jolla. Эта ОС прошла испытания ФСБ России и была зарегистрирована Роспатентом.

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