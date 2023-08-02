Смартфоны на базе российской ОС «Аврора» могут представить до конца года

«Такой проект требует действительно больших, я бы даже сказал, очень больших инвестиций. Тем не менее, надеюсь, что-то сможем показать уже до Нового года», — подчеркнул Калинин.

Сообщается, что вендоры отнеслись к предложению министерства со скепсисом. Как минимум один производитель рассказал журналистам, что устройства с ОС «Аврора» будут пользоваться спросом только в госорганизациях и приближенных к ним компаниях. У обычного же пользователя переходить на новую ОС с привычных Android и iOS нет причин.