Маск решил создать в Монголии центры для отправки людей на Марс

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск обсудил с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ планы по созданию особых учебных центров для отправки людей на марс. Такие центры могут появиться в монгольской части пустыни Гоби. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что монгольский премьер ранее уже выражал заинтересованность в отправке людей на Марс. При этом пустыня Гоби может быть хорошим местом для подобного учебного центра – её местность напоминает поверхность Марса.

Во время обсуждения Маск также заявил, что его целью в данном проекте является не только колонизация другой планеты, но и популяризация космических путешествий.