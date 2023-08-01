Алгоритм с ИИ впервые выявил "потенциально опасный" астероид

Университет Вашингтона сообщил о том, что свой первый потенциально опасный для Земли астероид обнаружил новый алгоритм, оснащенный искусственным интеллектом. Он был разработан специально для того, чтобы отслеживать околоземные объекты и своевременно предупреждать об возникающих угрозах.

© Joachim Moeyens/University of Washington/OpenSpace.

Отчет об открытии опубликован на сайте университета. Новый алгоритм нашел в обзоре неба изображение, на котором зафиксирован астероид, получивший название 2022 SF289. Это первый потенциально опасный астероид, выявленный таким способом. Сам алгоритм планируется использовать в ближайшем будущем для сканирования неба. Цель проекта, по сути, заключается в создании системы раннего оповещения о приближении к Земле опасных объектов.

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Открытие было сделано во время тест-драйва алгоритма, который проводился при помощи системы телескопов, создающих обзор неба ATLAS и размещенных на Гавайях. Астероид длиной около 182 метров был обнаружен 18 июля 2023 года. Оказалось, что он попал в обзор ATLAS еще 19 сентября 2022 года, когда приблизился к нашей планете на расстояние 20,9 миллиона километров. Потенциально опасными астрономы считают все астероиды, которые приближаются к Земле на расстояние 32 миллиона километров и ближе.

Выяснилось, что в 2022 году обзор ATLAS фиксировал астероид 2022 SF289 три раза в течение четырех отдельных ночей, но ни разу не получил минимально необходимого количества снимков, то есть четырех за одну ночь. Поэтому астероид не был вовремя идентифицирован как опасный для Земли объект. Более того, проглядели его и другие обзоры неба, только новый алгоритм известил ученых об опасности. Впрочем, изучив орбиту астероида, астрономы заявили, что он не представляет прямой угрозы для Земли в обозримом будущем, но звоночек называют тревожным.

Более точные данные о потенциальных угрозах позволит получать алгоритм следующего поколения, известный как HelioLinc3D. Он будет использоваться обсерваторией Rubin. В течение десяти лет, начиная с 2025 года, этот алгоритм будет сканировать небо, идентифицируя околоземные астероиды даже небольшого размера, которые сейчас упускают из виду наземные инструменты. Известно, что Солнечная система является домом для десятков миллионов каменистых тел, начиная от небольших астероидов и заканчивая карликовыми планетами размером с нашу Луну. Эти объекты появились более четырех миллиардов лет назад, когда планеты сформировались и заняли свое нынешнее положение.