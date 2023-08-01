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YouTube научили рассказывать о содержимом в видео

YouTube запустил экспериментальную функцию, которая позволяет пользователям получать текстовую выжимку из видео без его просмотра. Об этом сообщает портал TechCrunch.

YouTube научили рассказывать о содержимом в видео
© globallookpress.com

Для создания кратких сводок содержимого роликов, которые отображаются при прокрутке страницы или в поисковой выдаче, используется искусственный интеллект. Отмечается, что целью нововведения является улучшение пользовательского опыта и повышение эффективности поиска видео по интересам.

Пока что функция работает только с видео на английском языке. Технология, которая лежит в основе нововведения, вероятно, основана на чат-боте Google Bard, который способен генерировать тексты на различные темы, как ChatGPT.

Функция находится в стадии тестирования и стала доступна ограниченному числу пользователей с 1 августа 2023 года. Сроки окончания эксперимента неизвестны. В случае успеха она будет внедрена в общедоступную версию YouTube.

В июне разработчики YouTube добавили функцию, которая с помощью искусственного интеллекта создает дубляж к пользовательским роликам.

Ранее Google разрешила себе использовать весь контент в интернете для обучения Bard.

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