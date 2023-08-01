YouTube научили рассказывать о содержимом в видео

YouTube запустил экспериментальную функцию, которая позволяет пользователям получать текстовую выжимку из видео без его просмотра. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Для создания кратких сводок содержимого роликов, которые отображаются при прокрутке страницы или в поисковой выдаче, используется искусственный интеллект. Отмечается, что целью нововведения является улучшение пользовательского опыта и повышение эффективности поиска видео по интересам.

Пока что функция работает только с видео на английском языке. Технология, которая лежит в основе нововведения, вероятно, основана на чат-боте Google Bard, который способен генерировать тексты на различные темы, как ChatGPT.

Функция находится в стадии тестирования и стала доступна ограниченному числу пользователей с 1 августа 2023 года. Сроки окончания эксперимента неизвестны. В случае успеха она будет внедрена в общедоступную версию YouTube.

В июне разработчики YouTube добавили функцию, которая с помощью искусственного интеллекта создает дубляж к пользовательским роликам.