У направляющейся к Земле кометы "выросли рога"

Сразу несколько астрономов при помощи наземных инструментов сфотографировали необычную вулканическую комету 12P/Понса-Брукса (12P/Pons-Brook), которая стремительно приближается к Земле. На снимках отчетливо видны "рога", которые появились, как предполагают ученые, после внутреннего взрыва на комете.

© Comet Chasers/Richard Miles

Как сообщает Space.com, одно из самых четких изображений было получено обсерваторией Лас-Кумбрес. Судя по нему, у необычной вулканической кометы "выросли рога", а сама она теперь сияет, как маленькая звезда, и извергает крайне холодную "магму" в открытый космос.

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Поясним, что комета, известная как 12P/Понса-Брукса (сокращенно - 12P), в настоящее время направляется к ближайшей к Земле точке. Такое сближение происходит примерно раз в 70 с небольшим лет. Последние снимки этого космического тела были сделаны как раз 70 лет назад. Оно представляет собой криовулканическую комету.

Иными словами, это ледяной объект, в котором имеется твердое ядро, заполненное смесью льда, пыли и газа. Оно окружено газовым облаком, которое питается за счет выбросов из недр кометы. В отличие от большинства других комет, газ и лед внутри ядра 12P накапливаются настолько сильно, что объект способен периодически "взрываться". Этот процесс похож на извержение вулкана. Через крупные трещины в ядре криомагма вырывается наружу.

Первую крупную вспышку на комете сразу несколько астрономов зафиксировали еще 20 июля. В тот день крупная и без того яркая комета внезапно стала примерно в 100 раз ярче, чем обычно. Ученые установили, что увеличение яркости произошло, когда облако вокруг кометы неожиданно раздулось из-за газа и кристаллов льда, вырвавшихся из ее недр. Это позволило ей отражать больше солнечного света, чем раньше, и этот свет отлично виден с Земли.

К 26 июля облако кометы увеличилось до 230 тысяч километров в поперечнике и стало более чем в 7000 раз шире, чем ее ядро. Диаметр последнего оценивается примерно в 30 километров. Но самым интересным оказалось то, что расширившееся облако приобрело неправильную форму. На снимках комета выглядит так, как будто у нее выросли рога. Другие эксперты также сравнивают деформированную комету с известным космическим кораблем из "Звездных войн".