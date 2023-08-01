Оценена перспектива прихода супертайфуна в Россию

Супертайфун «Доксури», который вызвал сильные ливни в Китае, не представляет опасности для российских регионов. Перспективы прихода стихии в страну оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передают «Известия».

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Эксперт подтвердил, что тайфун действительно оказался разрушительным для Китая. Однако до России стихия не дойдет. Подобное могло бы произойти, если бы циклон зародился в океане.

«Опасность для юго-востока нашей страны — для Приморья, Сахалина, Камчатки — существует, когда тайфун зарождается в океане и движется через Восточно-Китайское море, Желтое море и через Корейский пролив выходит в Японское море. Поэтому нынешний тайфун не представляет никакой опасности для регионов России», — отметил метеоролог.