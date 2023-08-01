Названы время и место появления первых пчел

Пчелы появились на десятки миллионов лет раньше, чем принято было считать, заявили ученые из Университета штата Вашингтон. Они составили генеалогическое древо насекомых, которое охватило около 120 миллионов лет.

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Исследование показало, что первые пчелы возникли на суперконтиненте Гондвана, который объединял современные Африку и Южную Америку.

Ученые секвенировали и сравнили геномы более 200 видов пчел. Затем данные сравнили с признаками 185 ископаемых вымерших видов. В результате исследователям удалось создать генеалогические модели исторического распространения пчел.

«Это первый случай, когда у нас есть обширные данные о геноме всех семи пчелиных семей», – подчеркнули авторы.

Предыдущие исседования показали, что пчелы произошли от ос, превратившись из хищников в собирателей нектара и пыльцы. Их прародиной стали засушливые районы западной Гондваны в ранний меловой период (145 млн лет назад), когда на Земле еще жили динозавры.

По мере образования новых континентов пчелы перемещались из Южного полушария на север, позднее захватили Индию и Австралию. В ходе эволюции они разделялись на отдельные виды. Генетическое исследование показало, что все основные семейства сформировались около 65 миллионов лет назад.

Ученые также нашли доказательства того, что пчелы и цветущие растения эволюционировали вместе. Они намерены продолжать исследования, расширяя генетический анализ на большее количество видов, сообщает Current Biology.