Российские компании атаковал вирус White Snake

Российские компании начали массово получать электронные письма с вложениями, зараженными вирусом White Snake, с целью кражи логинов и паролей пользователей, а также получения доступа к микрофонам и веб-камерам на компьютерах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, фишинговые письма на адреса российских компаний рассылались в течение июля от имени Роскомнадзора. В них содержались два файла.

В одном из них — документ с уведомлением, что якобы на основе «выборочного мониторинга активности» было установлено посещение экстремистских ресурсов и сайтов, распространяющих информацию от имени иноагентов.

Во втором файле якобы представлены доказательства перехода на подобные ресурсы. От получателей требовали дать пояснение, чтобы избежать административного и уголовного преследования. В действительности второй файл содержал ссылку на вредоносное ПО.

В «Ъ» заметили, что хакеры использовали «коммерческий» вирус, который продается в даркнете за $1,9 тыс. (174,5 тыс. руб. по текущему курсу) единоразово или по подписке за $140 (13 тыс. руб.) в месяц.