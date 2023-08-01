Сотрудникам ФНС запретили пользоваться iPhone и iPad

«Исключить с 1 августа 2023 года использование государственными гражданскими служащими и работниками <...> мобильных устройств (телефонов, планшетов, смартфонов) компании Apple для ведения переговоров, обработки, хранения и передачи информации при осуществлении служебной деятельности», — говорится в тексте приказа.

Ранее аналогичные решения приняли другие российские ведомства. В частности, техникой Apple запретили пользоваться сотрудникам Министерства культуры РФ. Сейчас они приобретают новые устройства за свой счет, после чего им нужно будет перенести данные со старых смартфонов и планшетов. Такое же распоряжение поступило сотрудникам Министерства промышленности и торговли РФ.