У побережья Австралии обнаружили новый вид рогатых акул

Морские биологи описали новый вид акул рода Heterodontus. Его представители обитают в водах на северо-западе Австралии. Ученые исследовали шесть взрослых особей и одно яйцо.

© Sci.News

Род Heterodontus также известен как бычьи или рогатые акулы. Он был описан в XVIII веке и к настоящему времени включает 10 научно признанных видов.

Исследования показали, что рогатые акулы появились в начале юрской эпохи, примерно 175 миллионов лет назад, раньше большинства своих сородичей. Они встречаются в умеренно-теплых и тропических континентальных водах западной части Индийского океана, западной и восточной частях Тихого океана.

Рогатые акулы отличаются сравнительно небольшими размерами и медлительностью. Они предпочитают держаться у дна и питаются донными беспозвоночными, такими как морские ежи, крабы, креветки и другие ракообразные, моллюски и устрицы.

Австралия является родиной двух эндемичных видов рогатых акул: Heterodontus galeatus и Heterodontus portusjacksoni. Новому виду присвоили научное название Heterodontus marshallae. Длина тела этих акул достигает не более 60 см. Они предпочитают более глубокие воды, чем другие представители Heterodontus – от 125 до 229 метров, сообщает Diversity.