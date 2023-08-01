Штаб-квартиру Twitter лишили гигантской Х

Новый гигантский светящийся логотип в виде Х на крыше штаб-квартиры социальной сети Twitter, которая переименовывается в X, демонтировали через несколько дней после установки. Об этом сообщает The Verge.

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По данным городских властей Сан-Франциско, где и расположен офис, Twitter неоднократно отказывал в доступе инспекторам для проверки установки. В компании уверяли, что логотип X является «временным световым элементом для мероприятия».

Местные жители, живущие рядом со зданием, пожаловались на новый яркий логотип, который постоянно мигал. Представитель департамента строительной инспекции Сан-Франциско Патрик Ханнан рассказал, что им поступило 24 жалобы на постройку, в том числе опасения по поводу безопасности конструкции.

По словам Ханнана, департамент оштрафует владельца здания за разрешения на установку и демонтаж конструкции, а также потребует вернуть в полном объеме расходы департамента на инспекцию и расследование.