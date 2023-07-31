Российские ученые сфотографировали белую радугу

Российские ученые в составе научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023» сфотографировали белую радугу. Об этом они сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» .

Необычное оптическое явление заметили с борта судна «Михаил Сомов» на пути к мысу Желания. Белую, или туманную, радугу часто можно увидеть в Арктике и других туманных местах, но обычно она появляется в небе всего на несколько секунд.