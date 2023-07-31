Samsung Galaxy S24 Ultra получит титановую рамку

Как ожидается в первом квартале следующего года Samsung выпустит новую серию смартфонов Galaxy S24. Согласно новой утечке, флагманская модель Galaxy S24 Ultra будет поставляться с титановой рамой, совсем не отличающейся от того, что, по слухам, будет использоваться в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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Данная информация стала известна благодаря инсайдеру Samsung Ice Universe. Используя периодическую таблицу, Ice Universe поделился в своём Twitter-аккаунте тизером с числом «22». А под этим номером скрывается химический элемент титан.

В течение многих лет производители смартфонов использовали алюминий или нержавеющую сталь для своих самых премиальных устройств, но теперь все больше компаний, таких как Xiaomi, OnePlus и другие, переходят на титан.

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Стоит отметить, что титан гораздо плотнее алюминия. Вес Galaxy S23 Ultra составляет 234 грамма, а с использованием титана вес гаджета увеличится. Кроме того, титан более дорогой, и поэтому Galaxy S24 Ultra, скорее всего, будет единственным представителем из линейки, оснащённым титановым корпусом.