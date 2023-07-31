Российские ученые вырастили в Антарктиде арбузы

На арктической станции «Восток» – в самом холодном месте Земли – российские ученые вырастили арбузы.

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Для этого специально разработали фитотехкомплекс. Там создали для растений благоприятные температуру и влажность воздуха. Использовали почвозаменитель, питательные растворы и специально подобранное освещение, спектр которого приближен к солнечному свету.