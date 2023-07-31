Российские ученые вырастили в Антарктиде арбузы
На арктической станции «Восток» – в самом холодном месте Земли – российские ученые вырастили арбузы.
Для этого специально разработали фитотехкомплекс. Там создали для растений благоприятные температуру и влажность воздуха. Использовали почвозаменитель, питательные растворы и специально подобранное освещение, спектр которого приближен к солнечному свету.
За 103 дня на шести растениях удалось вырастить восемь спелых и сладких плодов. Теперь в планах у ученых посадить на станции «Восток» лесные ягоды.