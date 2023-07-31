$90.98+0.9699.96-0.26

Российские ученые вырастили в Антарктиде арбузы

На арктической станции «Восток» – в самом холодном месте Земли – российские ученые вырастили арбузы.

Российские ученые вырастили в Антарктиде арбузы
© Unsplash

Для этого специально разработали фитотехкомплекс. Там создали для растений благоприятные температуру и влажность воздуха. Использовали почвозаменитель, питательные растворы и специально подобранное освещение, спектр которого приближен к солнечному свету.

За 103 дня на шести растениях удалось вырастить восемь спелых и сладких плодов. Теперь в планах у ученых посадить на станции «Восток» лесные ягоды.