Как быстро разрядить телефон и не повредить аккумулятор

Производители телефонов не рекомендуют подвергать аккумуляторы излишним нагрузкам, но в некоторых ситуациях батарею смартфона иногда нужно разрядить как можно быстрее. Мы собрали пять простых советов, которые помогут вам.

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Оставьте фонарик включенным

Самый простой и эффективный способ разрядки батареи — это фонарик. Яркий свет использует довольно много энергии, поэтому включите фонарик и оставьте его включенным, пока телефон не разрядится.

Отключите блокировку и повысьте яркость экрана

Смартфоны экономят заряд аккумулятора благодаря тому, что экран устройства автоматически отключается при бездействии. Если вы отключите блокировку и повысите яркость экрана до максимума, то телефон начнет потреблять гораздо больше энергии. Повысить яркость можно в быстром меню-шторке; автоматическая блокировка отключается в настройках экрана и яркости.

Запустите интенсивные приложения

Многие игры с хорошей графикой серьезно нагружают систему, что приводит к повышенному расходу аккумулятора. Если вы хотите побыстрее разрядить телефон, то поиграйте во что-нибудь — или включите игру и оставьте устройство в покое.

Проигрывайте видео

Видеоролики в хорошем качестве, будь то просто видео на YouTube, фильмы или сериалы, неплохо разряжают даже самую емкую батарею. Чем выше разрешение ролика, тем больше энергии телефон будет потреблять для просмотра.

Включите геолокацию